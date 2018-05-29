Жителя Устюженского района приговорили к 12 годам тюрьмы за изнасилование ребенка и угрозу убийством

29.05.2018 [Происшествия]

В Устюженском районе вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера и угрозе убийством.

- Судом установлено, что 33-летний обвиняемый в ночное время в один из дней апреля 2017 года, оставшись на ночлег в доме своих знакомых после распития спиртного, лег на кровать к спящему на отдельной кровати 11-летнему ребенку, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера. От преступных действий малолетний, испытав физическую боль, проснулся и убежал в комнату своих родителей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, вечером 12 октября 2017 года пьяный устюжанин поссорился со своей 14-летней племянницей, с которой жил в одном доме, и направил на нее нож, мешая выйти из комнаты. Мужчина угрожал девочке физической расправой, после этого взял в руки большой  электрообогреватель, поднял его вверх и пообещал уронить его на племянницу.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд подсудимому по совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Тэги: педофил
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