На Онежском озере задержали браконьеров, ловивших форель и лосося во время нереста

В Вытегорском районе полицейские изъяли у троих браконьеров пойманную ими незаконно рыбу - одиннадцать особей озерного лосося (девять из них – самки) и шесть штук речной форели – все с икрой. Нарушители были задержаны возле деревни Озерное Устье на стыке реки Андомы и Онежского озера.

До 10 июня в Вологодской области рыбачить разрешается только на поплавковую удочку и только с берега – у рыбы период нереста. Задержанные мужчины нарушили запрет – они ловили спиннингом в движении с моторной лодки. Этот способ называется троллинг. Кроме того, озерный лосось очень редкий, и занесен в Красную книгу.

- При рыбаках также обнаружена разделанная и уже засоленная красная рыба. Сотрудники полиции нашли 4 закрутки с балыком (лосось) и 6 вакуумных упаковок рыбы (предположительно форель). В ходе оперативных действий у браконьеров изъяты лодки и снасти. По факту незаконной добычи водных биоресурсов ведется доследственная проверка, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В действиях рыбаков усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и ст.258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). За совершение преступления браконьерам грозит ограничение свободы до года, либо крупный штраф.