В Череповце иномарка сбила пьяного пешехода, перебегавшего дорогу на «красный»
29.05.2018 [Происшествия]
В Череповце «Фольксваген» сбил на «зебре» пьяного пешехода, нарушившего ПДД. Инцидент произошел накануне около 23.30 на перекрестке проспекта Победы и улицы Архангельская.
Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на пьяного 38-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
- С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной головы, закрытым переломом правой голени, закрытой травмой грудной клетки пешеход был госпитализирован, - сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.
отдел ГИБДД