В Череповце иномарка сбила пьяного пешехода, перебегавшего дорогу на «красный»

В Череповце «Фольксваген» сбил на «зебре» пьяного пешехода, нарушившего ПДД. Инцидент произошел накануне около 23.30 на перекрестке проспекта Победы и улицы Архангельская.

Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на пьяного 38-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.