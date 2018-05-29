Экс-замгубернатора Алексей Макаровский перешел на работу в ЦК «Единой России»

29.05.2018 [Политика]

Бывший заместитель губернатора Вологодской области Алексей Макаровский уходит с поста руководителя представительства Вологодской области в Москве при президенте РФ и правительстве РФ.

- Оперативное совещание начал с новости о кадровых изменениях. Наш коллега и друг Алексей Макаровский с сегодняшнего дня переходит на работу в Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия» в департамент по работе с регионами Южного федерального округа, - написал на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

Напомним, Алексей Макаровский с 2012 по 2016 год работал в правительстве Вологодской области: в течение года начальником департамента внутренней политики, затем был назначен заместителем губернатора области. С декабря 2016 по ноябрь 2017 года занимал должность заместителя мэра в администрации Вологды, однако потом его должность сократили, и он уехал работать в Москву.

Тэги: Макаровский, Единая Россия
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