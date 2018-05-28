В Тотемском районе погиб водитель "Лады", врезавшейся в КамАЗ

Сегодня около 17:40 на 36 километре автодороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг "Лада" врезалась в КамАЗ. ДТП произошло на территории Тотемского района.

По предварительной информации областного УМВД, 50-летний водитель "Лада Икс Рей", житель Архангельской области, не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения и допустил столкновение с едущим впереди автомобилем КамАЗ с полуприцепом под управлением 60-летнего жителя Республики Коми.

В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" скончался на месте. Водитель большегруза не пострадал.