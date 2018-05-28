В Тотемском районе погиб водитель "Лады", врезавшейся в КамАЗ

28.05.2018 [Происшествия]
Сегодня около 17:40 на 36 километре автодороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг "Лада" врезалась в КамАЗ. ДТП произошло на территории Тотемского района.
 
По предварительной информации областного УМВД, 50-летний водитель "Лада Икс Рей", житель Архангельской области, не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения и допустил столкновение с едущим впереди автомобилем КамАЗ с полуприцепом под управлением 60-летнего жителя Республики Коми.
 
В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" скончался на месте. Водитель большегруза не пострадал.
 
Тэги: ДТП, гибель человека
Фото областного УМВД
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