Людей, пропавших по пути из Бабаево в Петрозаводск, нашли в Бабушкинском районе

28.05.2018 [Происшествия]

Пятеро жителей Бабаевского района, которые 26 мая выехали на автомашине в Петрозаводск и пропали, найдены.

- В результате поисковых мероприятий, проводившихся на лесных дорогах, разыскиваемые обнаружены сегодня около 19.00 неподалеку от деревни Панкратово Бабушкинского района. Как выяснилось, продолжить путь им помешала поломка автомобиля. Никто из граждан не пострадал, в настоящее время организуются мероприятия по их возвращению домой, - сообщает областное УМВД.

Напомним, вечером 26 мая пять человек – мужчина и четверо женщин - выехали на автомашине ВАЗ-21074 из Бабаево в сторону Ошты, чтобы добраться до Петрозаводска. 27 мая об утрате связи с ними в полицию заявили родственники.

Тэги: пропавшие
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
Два человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Сямженском районе
Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части
Вологжанин украл из лифчика уснувшей после застолья подруги 3700 рублей
25.05.2018 [Культура]

Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей

4094
0
21.05.2018 [Экономика]

Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов

3717
3
28.05.2018 [Происшествия]

Водитель ВАЗа, который врезался в дерево в Соколе, скончался в больнице

1511
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе погиб водитель "Лады", врезавшейся в КамАЗ
Людей, пропавших по пути из Бабаево в Петрозаводск, нашли в Бабушкинском районе
В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей
В Верховажском районе мужчина получил ожоги во время пожара из-за курения
Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск
В ВоГУ, ВГМХА и вологодском филиале МГЮА отремонтируют некоторые корпусы и помещения
Спикеры летней печи-кучи в Вологде расскажут о фестивалях, юморе и путешествиях
 
26.05.2018 [Общество]

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?

6075
0
28.05.2018 [БлогоVO]

Муниципальные закупки XIX века

447
0
28.05.2018 [Обзор Прессы]

Власти могут повысить НДС до 20%

435
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика