Людей, пропавших по пути из Бабаево в Петрозаводск, нашли в Бабушкинском районе

Пятеро жителей Бабаевского района, которые 26 мая выехали на автомашине в Петрозаводск и пропали, найдены.

- В результате поисковых мероприятий, проводившихся на лесных дорогах, разыскиваемые обнаружены сегодня около 19.00 неподалеку от деревни Панкратово Бабушкинского района. Как выяснилось, продолжить путь им помешала поломка автомобиля. Никто из граждан не пострадал, в настоящее время организуются мероприятия по их возвращению домой, - сообщает областное УМВД.

Напомним, вечером 26 мая пять человек – мужчина и четверо женщин - выехали на автомашине ВАЗ-21074 из Бабаево в сторону Ошты, чтобы добраться до Петрозаводска. 27 мая об утрате связи с ними в полицию заявили родственники.