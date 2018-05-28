В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей

Череповецкий городской суд приговорил 36-летнего Виталия Белоусова к 4,5 годам колонии особого режима за ограбление банка "Восточный экспресс". Мужчину судили по ст.158 ч.4 п.б УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Напомним, деньги украли в ноябре 2017 года в банке на улице Ленина, 92а. В ночь с 1 на 2 ноября Белоусов вынес оттуда почти пять миллионов рублей, 102 тысячи долларов и 51 тысячу евро (валюта составляет в сумме около 10 млн рублей). Областное УМВД об этом преступлении не сообщало.

Всю сумму банку возместила страховая кампания.

«Вечером в нерабочее время, подсудимый зашел в сервисную зону банка, дверь которой была не заперта. Отмычкой взломал замок входной двери и проник в операционный зал. Далее оторвал от стены блок и пульт сигнализации, перерезал кусачками провода, после чего покинул помещение. Некоторое время Белоусов находился на улице и наблюдал за обстановкой. Убедившись, что все спокойно, вернулся в банк. Там он вскрыл сейф с ключами от помещения кассы, проник внутрь, где при помощи монтировок взломал сейф с деньгами», — рассказал на судебном заседании в апреле гособвинитель Алексей Чихачёв.

На суде выяснилось, что с 1 апреля 2017 года в банке не работало видеонаблюдение, а в день ограбления не сработала и охранная сигнализация. Пояснить причины представитель банка не смог, отметив, что «вопрос технический».

Вора задержали в Иваново, где он родился. 29 ноября 2017 года Белоусов написал явку с повинной. За этот месяц большая часть украденного "пропала". Как сообщает сайт мэрии Череповца, во время обыска в квартире Виталия Белоусова нашли лишь три доллара США, 560 евро и 62 тысячи рублей.

Адвокат подсудимого рассказал судье, что сразу после преступления Белоусов купил бутылку коньяка, вызвал такси и отправился в Иваново, а когда рассчитался с водителем, якобы забыл деньги в автомобиле. Адвокат утверждал, что пойти на преступление Белоусова заставила острая необходимость в средствах —его ребенку требовалось дорогостоящее лечение.

Ранее Виталий Белоусов был неоднократно судим, в последний раз за аналогичное преступление. Несколько лет провел в колонии, вышел условно-досрочно на свободу в марте 2017 года, судимость до сих пор не погашена.