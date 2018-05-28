В Верховажском районе мужчина получил ожоги во время пожара из-за курения

28.05.2018 [Происшествия]

В Верховажском районе мужчина получил ожоги 2-3 степени во время пожара, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Верховажье.

- Вызов о возгорании в трехкомнатной квартире, расположенной в двухэтажном деревянном двух подъездном 8-квартирном жилом доме № 13 на улице Смидовича поступил в 18:40. Через одну минуту пожарные были на месте. К 19:17 пожар полностью ликвидировали. Неизвестно, по какой причине была задержка передачи информации. Сообщение о возгорании поступило спустя минут 15 после возгорания. Был поднят весь состав пожарных Верховажского района. Дом площадью 450 кв. метров удалось отстоять. В результате пожара был спасен 57-летний хозяин квартиры. С ожогами 2-3 степени мужчина был госпитализирован в Верховажскую больницу. Ущерб от пожара оценили в 200 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

А в Череповецком районе вчера загорелась баня в деревне Конечное. Ее пытались тушить дачники - соседи хозяйки бани. Один из них упал с лестницы и сломал ногу.

- В результате пожара сгорела кровля бани на площади 12 кв. метров. Повреждена внутренняя отделка. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Баня застрахована. Причиной пожара стала неисправность печного отопления,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, курение
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