В Верховажском районе мужчина получил ожоги во время пожара из-за курения

В Верховажском районе мужчина получил ожоги 2-3 степени во время пожара, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Верховажье.

- Вызов о возгорании в трехкомнатной квартире, расположенной в двухэтажном деревянном двух подъездном 8-квартирном жилом доме № 13 на улице Смидовича поступил в 18:40. Через одну минуту пожарные были на месте. К 19:17 пожар полностью ликвидировали. Неизвестно, по какой причине была задержка передачи информации. Сообщение о возгорании поступило спустя минут 15 после возгорания. Был поднят весь состав пожарных Верховажского района. Дом площадью 450 кв. метров удалось отстоять. В результате пожара был спасен 57-летний хозяин квартиры. С ожогами 2-3 степени мужчина был госпитализирован в Верховажскую больницу. Ущерб от пожара оценили в 200 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

А в Череповецком районе вчера загорелась баня в деревне Конечное. Ее пытались тушить дачники - соседи хозяйки бани. Один из них упал с лестницы и сломал ногу.