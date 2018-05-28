Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск

В Вологодской области ищут мужчину и четверых женщин, которые отправились лесными дорогами на ВАЗе из Бабаево в Петрозаводск и перестали выходить на связь.

- В полицию обратилась родственница одной из пропавших – те не выходили на связь. Она сообщила, что 26 мая из Бабаево в Петрозаводск выехали люди на машине ВАЗ-2105. Выехали, последний раз звонили 27 мая, сообщили, что опоздали на паром, едут лесными дорогами, в объезд, - сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

За рулем ВАЗа находился Чернышев Александр Леонидович, с ним четыре женщины: Чернышева Светлана Александровна (53 года), Купцова Любовь Александровна (65 лет); Чернышева Вера Александровна (56 лет), Смирнова Денфира Ивановна.

В настоящий момент никакой информации об их местонахождении нет. Сейчас полиция ищет пропавших по лесам, подключен личный состав Бабаевского и Вытегорского отделов областного УМВД, полицейские из Ленинградской области.