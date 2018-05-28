Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск

28.05.2018 [Происшествия]

В Вологодской области ищут мужчину и четверых женщин, которые отправились лесными дорогами на ВАЗе из Бабаево в Петрозаводск и перестали выходить на связь.

- В полицию обратилась родственница одной из пропавших – те не выходили на связь. Она сообщила, что 26 мая из Бабаево в Петрозаводск выехали люди на машине ВАЗ-2105. Выехали, последний раз звонили 27 мая, сообщили, что опоздали на паром, едут лесными дорогами, в объезд, - сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

За рулем ВАЗа находился Чернышев Александр Леонидович, с ним четыре женщины: Чернышева Светлана Александровна (53 года), Купцова Любовь Александровна (65 лет); Чернышева Вера Александровна (56 лет), Смирнова Денфира Ивановна.

В настоящий момент никакой информации об их местонахождении нет. Сейчас полиция ищет пропавших по лесам, подключен личный состав Бабаевского и Вытегорского отделов областного УМВД, полицейские из Ленинградской области.

Тэги: пропавшие
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
Два человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Сямженском районе
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части
Вологжанин украл из лифчика уснувшей после застолья подруги 3700 рублей
28.05.2018 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей

779
0
28.05.2018 [Общество]

В ВоГУ, ВГМХА и вологодском филиале МГЮА отремонтируют некоторые корпусы и помещения

388
0
27.05.2018 [БлогоVO]

Мы остановили снос исторического здания

1266
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей
В Верховажском районе мужчина получил ожоги во время пожара из-за курения
Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск
В ВоГУ, ВГМХА и вологодском филиале МГЮА отремонтируют некоторые корпусы и помещения
Спикеры летней печи-кучи в Вологде расскажут о фестивалях, юморе и путешествиях
В Вологодской областной библиотеке прозвучат песни на музыку Исаака Шварца
В Череповецком районе при опрокидывании снегоболотохода пострадала 8-летняя девочка
 
26.05.2018 [Общество]

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?

5547
0
28.05.2018 [БлогоVO]

Муниципальные закупки XIX века

244
0
28.05.2018 [Обзор Прессы]

Власти могут повысить НДС до 20%

285
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика