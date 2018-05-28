В ВоГУ, ВГМХА и вологодском филиале МГЮА отремонтируют некоторые корпусы и помещения

Вологодский государственный университет потратит на ремонт учебных корпусов и общежитий около 3 млн рублей. В сообщении на сайте вуза говорится, что такая сумма (ред. - на сайте вуза она названа внушительной) запланирована в бюджете ВоГУ впервые за последние годы.

Отмечается, что 750 тысяч рублей будет потрачено на текущий ремонт кровли во всех учебных корпусах и в здании научной библиотеки университета. Благоустройство территории и ямочный ремонт вокруг корпусов и общежитий обойдется еще почти в 100 тысяч рублей.

Серьезное обновление ждет учебный корпус №1 на Галкинской, 3, куда в июне переедет приемная комиссия ВоГУ. Для более удобного и современного приема, проведения консультаций с абитуриентами и их родителями в здании будут обновлены несколько учебных аудиторий, заменены оконные блоки и светильники.

Кроме того, несколько учебных аудиторий будут отремонтированы в Машиностроительном техникуме, входящем в структуру Вологодского университета, и в спорткомплексе № 2 на Зосимовской, 5в.

Более 750 тысяч рублей будет потрачено на ремонт входной группы учебного корпуса №5 на Ленина, 15, где, в том числе, располагается Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров.

Как нам сообщили в управлении коммуникаций ВоГУ, ремонт пройдет этим летом. Аукцион на работы еще не объявлен.

Ремонт также запланирован в этом году в ВГМХА имени Верещагина в Молочном: там планируют заменить окна в общежитиях №№ 6,9,10 и учебном корпусе № 4 (на это потратят около 570 тысяч рублей). На текущий ремонт учебных, учебно-лабораторных корпусов и библиотеки планируют направить 1,3 млн рублей, 821 927 рублей - на ремонт комнат в общежитиях. Эти цифры не окончательные, поскольку аукционы на проведение работ еще не завершены.

Ремонт проведут и в филиале МГЮА на ул. Марии Ульяновой, 18. По данным сайта госзакупок, на ремонт фасада выделят 551 тыс. руб. Выполнять эти работы почему-то захотела только одна фирма - ООО "ТПП "Стройхолдинг" из Вологды. Это первый госконтракт для этой компании.

В вузе также планировали потратить 6,7 млн рублей на ремонт помещений, аукцион был размещен на сайте госзакупок в феврале 2018 года. Однако потом его отменили, причины на сайте госзакупок не называются. В апреле аукцион был объявлен снова, но сумма снизилась больше, чем в два раза - до 3 млн рублей. Эти ремонтные работы также захотела выполнять только одна фирма - ООО «Новотек» из Вологды. Аукцион прошел 16 мая. Сказано, что сроки проведения ремонта - 20 дней, однако когда он начнется, не указано. Добавим, что фирма «Новотек» начала работать в сентябре 2015 года, и за это время выполнила 8 госконтрактов на сумму 194 млн рублей. Из них три контракта на 4,3 млн рублей было заключено с МГЮА.

Обе фирмы - и "Стройхолдинг", и «Новотек» - зарегистрированы на Мира, 17 в Вологде.