Спикеры летней печи-кучи в Вологде расскажут о фестивалях, юморе и путешествиях

Летняя печа-куча пройдет в Вологде 31 мая. Ее участники расскажут о фестивалях, которые пройдут в городе летом, о Вологде и Индии, музыке и юморе.

- Спикеры поделятся опытом, как вывести эссенцию смешного из ничего, как выжить на банкете, а летнее приключение уместить в одни выходные и скромный бюджет.Мы узнаем, какие фестивали ждут нас летом в городе и за его пределами. Почему люди становятся счастливее, восстанавливая дома во время «Том СойерФеста», и какому дому вернут цвет в Вологде. Как появились Квартирники на Гагарина и какие концерты планируются летом. А еще посмотрим на свой город с новой стороны и увидим Индию в рисунках, - сообщают организаторы.