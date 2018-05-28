В Вологодской областной библиотеке прозвучат песни на музыку Исаака Шварца

Музыкальный вечер «Звезда пленительного счастья» пройдет 31 мая в Вологодской областной библиотеке им. Бубушкина. Гости вечера услышат песни из фильмов, музыку к которым писал российский композитор Исаак Шварц.

Музыкальный вечер приурочен к 95-летию со дня рождения композитора и станет частью проекта «Университет культуры». Прозвучат такие композиции как «Белое солнце пустыни», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья», «Нас венчали не в церкви» и другие. Исполнят их вологодские музыканты Ольга Пьянкова, Александра Колотий, Людмила Шувалова, Елена Бадалова, Маргарита Студентова , Владимир Максимов и Константин Васильев. Аккомпанировать музыкантам будут Анна Карасова и Павел Попов.

- Музыкальное наследие Исаака Шварца входит в золотой фонд национальной культуры. Народный артист Российской Федерации (1996), лауреат Государственной премии России, трёхкратный обладатель кинопремии «Ника», композитор был автором нескольких симфонических произведений, двух балетов, двух квартетов, скрипичного концерта, кантат и романсов. Но настоящую славу и признание он получил как кинокомпозитор, - сообщает сайт областной библиотеки.

Музыкальный вечер пройдет в большом зале библиотеки (Вологда, ул. М. Ульяновой, 7). Начало в 18.00. Вход свободный.