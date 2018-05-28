В Вологодской областной библиотеке прозвучат песни на музыку Исаака Шварца

28.05.2018 [Культура]

Музыкальный вечер «Звезда пленительного счастья» пройдет 31 мая в Вологодской областной библиотеке им. Бубушкина. Гости вечера услышат песни из фильмов, музыку к которым писал российский композитор Исаак Шварц.

Музыкальный вечер приурочен к 95-летию со дня рождения композитора и станет частью проекта «Университет культуры». Прозвучат такие композиции как «Белое солнце пустыни», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья», «Нас венчали не в церкви» и другие. Исполнят их вологодские музыканты Ольга Пьянкова, Александра Колотий, Людмила Шувалова, Елена Бадалова, Маргарита Студентова , Владимир Максимов и Константин Васильев. Аккомпанировать музыкантам будут Анна Карасова и Павел Попов.

- Музыкальное наследие Исаака Шварца входит в золотой фонд национальной культуры. Народный артист Российской Федерации (1996), лауреат Государственной премии России, трёхкратный обладатель кинопремии «Ника», композитор был автором нескольких симфонических произведений, двух балетов, двух квартетов, скрипичного концерта, кантат и романсов. Но настоящую славу и признание он получил как кинокомпозитор, - сообщает сайт областной библиотеки.

Музыкальный вечер пройдет в большом зале библиотеки (Вологда, ул. М. Ульяновой, 7). Начало в 18.00. Вход свободный.

Тэги: Шварц, концерт, Вологодская областная библиотека
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
Два человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Сямженском районе
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части
Вологжанин украл из лифчика уснувшей после застолья подруги 3700 рублей
25.05.2018 [Политика]

Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц

3413
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей
В Верховажском районе мужчина получил ожоги во время пожара из-за курения
Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск
В ВоГУ, ВГМХА и вологодском филиале МГЮА отремонтируют некоторые корпусы и помещения
Спикеры летней печи-кучи в Вологде расскажут о фестивалях, юморе и путешествиях
В Вологодской областной библиотеке прозвучат песни на музыку Исаака Шварца
В Череповецком районе при опрокидывании снегоболотохода пострадала 8-летняя девочка
 
26.05.2018 [Общество]

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?

5545
0
28.05.2018 [БлогоVO]

Муниципальные закупки XIX века

244
0
28.05.2018 [Обзор Прессы]

Власти могут повысить НДС до 20%

285
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика