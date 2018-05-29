Как развивать онлайн-бизнес, расскажут на бесплатных семинарах в Вологде

Организаторы приглашают владельцев сайтов и интернет-магазинов узнать новые возможности и современные тенденции e-commerce. Семинары пройдут 7 июня в Вологде, участие бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться на сайте.

«Вас учат маркетингу, рекламе в социальных сетях и мессенджерах, но все это не будет работать, пока сайт живет в прошлом. Воронка продаж превратится в сливную трубу для бюджета, если не развивать и не улучшать свой интернет-проект. Мы расскажем на семинаре, что нужно для эффективных продаж в интернете в 2018 году и какие действия предпринять, чтобы увеличить продажи в ближайшее время минимальными затратами» — рассказывают организаторы.

Приходите на семинар и узнайте:

- как сэкономить время и деньги при оптимизации интернет-проекта;

- что реально заставит интернет-магазин продавать даже после застоя;

- как не слить в трубу бюджет на продвижение;

- как перестать разрываться на все соц.сети и мессенджеры при обслуживании клиентов;

- как управлять компанией с курорта в Испании;

- как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;

- какие интернет-технологии необходимы современной компании.

Не верьте книгам и статьям в интернете – эта информация давно устарела. Только 7 июня на семинаре вы встречаетесь с экспертами, забираете их идеи и получаете ответы на свои вопросы. Ведущие IT-компании региона поделятся действующими рецептами современного онлайн-бизнеса и опытом.

Мероприятия проводят партнеры компании 1С-Битрикс по уникальной программе, составленной с учетом 20-летнего опыта компании и современных разработок. Доклады будут максимально полезны, тем, кто уже владеет сайтом и думает о его развитии, тем у кого «и так все хорошо», ведь может быть еще лучше.

Бесплатные мероприятия по электронной коммерции редко проводятся в нашем городе, поэтому всегда вызывают ажиотаж. Организаторы рекомендуют прямо сейчас потратить 30 секунд и забронировать себе место в зале.

«Очередной бесполезный семинар» — думают скептики. Ну и пусть думают, в то время нужно инвестировать всего 6 часов своего времени в развитие бизнеса и опережать конкурентов. Спикеры семинаров это руководители IT-компаний, профессионалы в e-commerce, которые делятся только реальным практическим опытом. Эксперты не учат жизни и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, слушатели решают сами.

После семинара у участников появятся:

- план по обновлению и развитию интернет-проекта на год;

- уверенность в завтрашнем дне назло конкурентам;

- новые деловые контакты и обратная связь от бизнесменов города.

Количество мест ограничено, поэтому выбирайте программу и регистрируйтесь прямо сейчас.