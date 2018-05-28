В Череповецком районе при опрокидывании снегоболотохода пострадала 8-летняя девочка

В Череповецком районе 8-летняя девочка получила травмы при опрокидывании снегоболотохода, на котором ее катал отец. ДТП произошло накануне вблизи деревни Вичелово.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Череповецкого района, 45-летний мужчина и его дочь катались на снегоболотоходе "CFMOTO X5H". Около 13:20 на автодороге к Вичелово мужчина на прямом участке дороги не справился с управлением, снегоболотоход опрокинулся.

Девочка, сидевшая сзади, госпитализирована с различными травмами. Водитель не пострадал.