В Череповецком районе при опрокидывании снегоболотохода пострадала 8-летняя девочка

28.05.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе 8-летняя девочка получила травмы при опрокидывании снегоболотохода, на котором ее катал отец. ДТП произошло накануне вблизи деревни Вичелово.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Череповецкого района, 45-летний мужчина и его дочь катались на снегоболотоходе "CFMOTO X5H". Около 13:20 на автодороге к Вичелово мужчина на прямом участке дороги не справился с управлением, снегоболотоход опрокинулся.

Девочка, сидевшая сзади, госпитализирована с различными травмами. Водитель не пострадал.

Тэги: ДТП
Фото Череповецкой ГИБДД
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