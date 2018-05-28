Бизнес-кредиты СЕВЕРГАЗБАНКА отмечены на конкурсе «Серебряный меркурий»

СЕВЕРГАЗБАНК стал победителем в номинации «Лучшая программа для малого и среднего предпринимательства» в Ежегодном областном конкурсе в сфере предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий».

Конкурс «Серебряный Меркурий» является региональным этапом национальной премии «Золотой Меркурий» и проводится Вологодской торгово-промышленной палатой с 2010 года. С каждым годом интерес к нему возрастает как среди предпринимателей, так и региональных органов власти. В этот раз в конкурсе приняли участие более 60 организаций из Вологды и Череповца, а также Сокольского, Череповецкого, Шекснинского, Тотемского, Великоустюгского, Вытегорского и других районов области.

- «СЕВЕРГАЗБАНК готов предложить малому и среднему бизнесу широкий спектр программ, имеющих различные преимущества, — комментирует победу глава Вологодской региональной дирекции Алексей Новиков. — Например, ставка по кредиту на пополнение оборотных средств значительно снижена на первые четыре месяца, что дает предпринимателям время на закупку товара и облегчает обслуживание кредита». Изначально ставка составляет 9,5% годовых, после четырех месяцев действует ставка на уровне 14,8% годовых. «Торговый кредит» можно оформить на сумму до 15 млн рублей сроком до 12 месяцев.

Заемные средства можно использовать и для финансирования основных средств предприятий — закупку или замену оборудования, приобретение недвижимости, транспорта и др. (программа «Модернизация»). При кредитовании на срок 5 или 7 лет на первые два года действует также пониженная ставка — 9% годовых. Затем ставка составляет 13,5% годовых. Средства в формате кредитной линии доступны на один или два года под 12% или 13% годовых соответственно на сумму до 15 млн рублей. Кредиты на большие суммы доступны на индивидуальных условиях.

Кредитование малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности СЕВЕРГАЗБАНКА. По итогам прошлого года банк в очередной раз вошел в топ-30 организаций по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». В марте журнал Forbes отметил СЕВЕРГАЗБАНК в топ-100 самых надежных банков.