Бизнес-кредиты СЕВЕРГАЗБАНКА отмечены на конкурсе «Серебряный меркурий»

28.05.2018 [Новости компаний]

СЕВЕРГАЗБАНК стал победителем в номинации «Лучшая программа для малого и среднего предпринимательства» в Ежегодном областном конкурсе в сфере предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий».

Конкурс «Серебряный Меркурий» является региональным этапом национальной премии «Золотой Меркурий» и проводится Вологодской торгово-промышленной палатой с 2010 года. С каждым годом интерес к нему возрастает как среди предпринимателей, так и региональных органов власти. В этот раз в конкурсе приняли участие более 60 организаций из Вологды и Череповца, а также Сокольского, Череповецкого, Шекснинского, Тотемского, Великоустюгского, Вытегорского и других районов области.

- «СЕВЕРГАЗБАНК готов предложить малому и среднему бизнесу широкий спектр программ, имеющих различные преимущества, — комментирует победу глава Вологодской региональной дирекции Алексей Новиков. — Например, ставка по кредиту на пополнение оборотных средств значительно снижена на первые четыре месяца, что дает предпринимателям время на закупку товара и облегчает обслуживание кредита». Изначально ставка составляет 9,5% годовых, после четырех месяцев действует ставка на уровне 14,8% годовых. «Торговый кредит» можно оформить на сумму до 15 млн рублей сроком до 12 месяцев.

Заемные средства можно использовать и для финансирования основных средств предприятий — закупку или замену оборудования, приобретение недвижимости, транспорта и др. (программа «Модернизация»). При кредитовании на срок 5 или 7 лет на первые два года действует также пониженная ставка — 9% годовых. Затем ставка составляет 13,5% годовых. Средства в формате кредитной линии доступны на один или два года под 12% или 13% годовых соответственно на сумму до 15 млн рублей. Кредиты на большие суммы доступны на индивидуальных условиях.

Кредитование малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности СЕВЕРГАЗБАНКА. По итогам прошлого года банк в очередной раз вошел в топ-30 организаций по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». В марте журнал Forbes отметил СЕВЕРГАЗБАНК в топ-100 самых надежных банков.

Тэги: Севергазбанк
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
Два человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Сямженском районе
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части
Вологжанин украл из лифчика уснувшей после застолья подруги 3700 рублей
25.05.2018 [Культура]

Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей

3936
0
21.05.2018 [Экономика]

Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов

3646
3
28.05.2018 [Происшествия]

Водитель ВАЗа, который врезался в дерево в Соколе, скончался в больнице

1325
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей
В Верховажском районе мужчина получил ожоги во время пожара из-за курения
Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск
В ВоГУ, ВГМХА и вологодском филиале МГЮА отремонтируют некоторые корпусы и помещения
Спикеры летней печи-кучи в Вологде расскажут о фестивалях, юморе и путешествиях
В Вологодской областной библиотеке прозвучат песни на музыку Исаака Шварца
В Череповецком районе при опрокидывании снегоболотохода пострадала 8-летняя девочка
 
26.05.2018 [Общество]

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?

5549
0
28.05.2018 [БлогоVO]

Муниципальные закупки XIX века

244
0
28.05.2018 [Обзор Прессы]

Власти могут повысить НДС до 20%

285
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика