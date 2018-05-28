В Кич-Городке в августе пройдет фестиваль «Деревня – душа России»

4 августа село Кич-Городок отметит 550-летие, в рамках празднования которого со 2 по 4 августа будет проходить V Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России». Начальник департамента внутренней политики Евгений Богомазов, посетивший Кичменгско-Городецкий район 25 мая, считает, что это событие привлечет в район много туристов.

Площадки фестиваля «Деревня – душа России» будут работать в Березовом парке Кич-Городка, а также в деревнях Еловино и Смольянка Кичменгско-Городецкого района. В фестивале примут участие фольклорные коллективы, мастера народных промыслов и ремесел из разных регионов России. Программа включает творческие и научно-просветительские мероприятия, в том числе краеведческие чтения, смотр-конкурс фольклорных коллективов, вечера сказителей, творческие встречи с коллективами, гала-концерт традиционной инструментальной музыки, ярмарки, братчины, народные гуляния.

«Для района и юбилей, и фестиваль - большое событие, здесь будет, что показать туристами. Необходимо навести порядок на улицах в деревнях, сделать дорожное покрытие к подъездам населенных пунктов, в которых пройдет фестиваль. Вижу, что у районных властей есть большая заинтересованность в проведении данных мероприятий. Они хотят провести их на высоком уровне. Степень готовности сейчас 40%, но планы большие. В июле мы еще раз посмотрим данные площадки и оценим готовность», - резюмировал Евгений Богомазов.

Напомним, что фестиваль «Деревня – душа России» проводится в рамках проекта «Фестивальное лето». Впервые он прошел в 2014 году в Тарногском районе.