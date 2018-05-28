В двух школьных столовых Никольского района детей кормили остатками еды от предыдущих обедов

В столовых Байдаровской школы в деревне Травино и Пермасской школы деревни Пермас Никольского района обнаружены нарушения санитарных норм и правил.

- В частности, в образовательных организациях при изготовлении пищи используются пищевые продукты, запрещенные для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений (остатки пищи от предыдущего приема, пища, приготовленная накануне, майонез, молочные продукты на основе растительных жиров); питание обучающихся не соответствует принципам щадящего питания (не используются варка, приготовление на пару, тушение, запекание); нарушаются условия хранения пищевых продуктов, правила товарного соседства; не ведется ежедневно необходимая документация, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам проверки в адрес руководителей образовательных учреждений были внесены представления о необходимости устранить нарушения. Они были удовлетворены, нарушения закона устранены, пять виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура направила в Роспотребнадзор информацию для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.