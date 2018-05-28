Водитель ВАЗа, который врезался в дерево в Соколе, скончался в больнице

28.05.2018 [Происшествия]

Водитель ВАЗа, который накануне врезался в дерево в Соколе, скончался в больнице, не приходя в сознание.

- Было или нет состояние опьянения, установит экспертиза. Уже известно, что прав на управление транспортным средством у мужчины не было, - рассказали Newsvo в пресс-службе регионального УГИБДД.

Напомним, ДТП произошло около 5.45 на ул. Советской у дома № 33. В результате аварии машина полностью развалилась.

Тэги: ДТП
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
Два человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Сямженском районе
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов
Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
Департамент дорожного хозяйства Вологодской области возглавил Андрей Накрошаев
22.05.2018 [Общество]

Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде

3713
0
21.05.2018 [Экономика]

Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов

3556
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кич-Городке в августе пройдет фестиваль «Деревня – душа России»
В двух школьных столовых Никольского района детей кормили остатками еды от предыдущих обедов
Водитель ВАЗа, который врезался в дерево в Соколе, скончался в больнице
В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части
«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
В Вологде возбудили уголовное дело по факту отравления бездомной собаки
Билеты на новый спектакль Вологодского драмтеатра поступят в продажу 30 мая
 
26.05.2018 [Общество]

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?

4280
0
28.05.2018 [БлогоVO]

А какими были вы в 89-м?

74
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

3135
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика