Водитель ВАЗа, который врезался в дерево в Соколе, скончался в больнице

Водитель ВАЗа, который накануне врезался в дерево в Соколе, скончался в больнице, не приходя в сознание.

- Было или нет состояние опьянения, установит экспертиза. Уже известно, что прав на управление транспортным средством у мужчины не было, - рассказали Newsvo в пресс-службе регионального УГИБДД.

Напомним, ДТП произошло около 5.45 на ул. Советской у дома № 33. В результате аварии машина полностью развалилась.