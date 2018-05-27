В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части

Сегодня в Соколе ВАЗ-2114 врезался в дерево. ДТП произошло около 5:45 на ул. Советской у дома № 33.

В результате аварии машина полностью развалилась.

Как сообщает областное УМВД, водитель с различными травмами был доставлен в медучреждение. Причины аварии пока не известны, обстоятельства устанавливаются.

Еще одно ДТП произошло ночью около 1:20 в Вологодском районе на автодороге Вологда-Норобово. По данным областного УМВД, 20-летний водитель "Шкоды Йети" съехал в кювет, машина опрокинулась. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами.