В Вологде возбудили уголовное дело по факту отравления бездомной собаки на улице Московской, сообщает городская прокуратура.

Труп животного был обнаружен в апреле возле мусорных контейнеров одного из домов по улице Московской. Местные жители решили, что хорошо знакомый им бездомный пес Кузя был отравлен и написали заявление в полицию.

- В ходе проверки установлено, что причинами гибели собаки является отравление веществом, содержащим алкалоиды, - сообщает прокуратура Вологды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление личности человека, отравившего собаку.

Скорее всего, пес стал жертвой догхантеров, которые активизировались в Вологде в апреле.