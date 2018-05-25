В Вологде возбудили уголовное дело по факту отравления бездомной собаки

25.05.2018 [Общество]

В Вологде возбудили уголовное дело по факту отравления бездомной собаки на улице Московской, сообщает городская прокуратура.

Труп животного был обнаружен в апреле возле мусорных контейнеров одного из домов по улице Московской. Местные жители решили, что хорошо знакомый им бездомный пес Кузя был отравлен и написали заявление в полицию.

- В ходе проверки установлено, что причинами гибели собаки является отравление веществом, содержащим алкалоиды, - сообщает прокуратура Вологды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление личности человека, отравившего собаку.

Скорее всего, пес стал жертвой догхантеров, которые активизировались в Вологде в апреле.

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