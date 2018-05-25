Билеты на новый спектакль Вологодского драмтеатра поступят в продажу 30 мая

Билеты на спектакль Вологодского драмтеатра «Земля крови» в рамках фестиваля «Голоса истории» поступят в продажу с 30мая. Об этом корреспонденту Newsvo рассказали в пресс-службе областной филармонии.

Свою обеспокоенность тем, что билеты на спектакль до сих пор не поступили в продажу, представители Вологодского драматического театра высказали сегодня днем в соцсети.

- До спектакля всего месяц, а билеты пока даже не появились в продаже. Не решен и вопрос транспорта, чтобы все желающие (а открытый амфитеатр вмещает до 400 человек) могли добраться до места показа. Но мы обязаны позаботиться о своем любимом зрителе, и поэтому берем на себя функции организаторов фестиваля.

Так, например, администрация театра предложила вологжанам узнавать о наличии/отсутствии билетов на спектакль по телефону кассы драмтеатра: (8172) 72 61 46.

Чтобы выяснить, когда билеты все же начнут продавать, Newsvo связался с пресс-секретарем Вологодской областной филармонии Евгенией Лапцовой. Именно областная филармония занимается продажей билетов на мероприятия «Голосов истории».

- Планируем, что билеты на спектакль «Земля крови» со среды (ред. - 30 мая) будут в продаже в трех театральных кассах города: в кассе филармонии, в кассе Драмтеатра и центральной кассе, - отметила Евгения.

Постановку «Земля крови» актеры Вологодского драматического театра сыграют 25 и 26 июня в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в рамках XIV Международного театрального фестиваля "Голоса истории".