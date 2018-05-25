Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей

Администрация Вологды подозревает руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей и обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Речь идет о ремонте исторического здания на Благовещенской, 20 – Дома кружевниц.

- Руководство "Резного палисада" не обеспечило сохранность вверенного объекта и нерационально распорядилась средствами - 52 миллиона рублей потрачено на памятник архитектуры XIX века Дом кружевниц. При этом должного ухода памятнику предоставлено не было - на данный момент дом находится в крайне упадочном состоянии. Куда отправились выделенные деньги - никому не известно. Над этим вопросом предстоит серьёзная работа. На перспективу - Дом кружевниц может стать новым центром ремесленников в Вологде, - написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

В понедельник на пресс-конференции заммэра Вологды Вадим Цепа рассказал журналистам, что, несмотря на проведенную реставрацию, Дом кружевниц сейчас не готов к использованию: необходимо решить проблему с водой в подвале и внутренней отделкой. На все это понадобится еще около 5 млн рублей из бюджета.

Дом на Благовещенской,20 – памятник архитектуры федерального значения начала XX века. Это классический образец дома так называемого «вологодского типа» – в два этажа с балконом. Такие дома строились как доходные. Этот первое время сдавался в наем кружевницам, приезжавшим в город, отсюда и название «Дом кружевниц».

После революции здесь были коммунальные квартиры. Расселили дом относительно недавно, реставрация началась в 2013 году и завершилась в 2016. После ее окончания в доме планировали открыть центр культуры «Дом советской жизни».

Ранее городская администрация подозревала «Резной палисад» в завышении смет фестиваля «Голос ремесел» и провело инвентаризацию в учреждении. В ходе проверки были выявлены «излишки» имущества, не поставленного на баланс. Однако какие именно «излишки», в администрации Вологды пояснить не смогли.