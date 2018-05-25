Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей

25.05.2018 [Культура]

Администрация Вологды подозревает руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей и обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Речь идет о ремонте исторического здания на Благовещенской, 20 – Дома кружевниц.

- Руководство "Резного палисада" не обеспечило сохранность вверенного объекта и нерационально распорядилась средствами - 52 миллиона рублей потрачено на памятник архитектуры XIX века Дом кружевниц. При этом должного ухода памятнику предоставлено не было - на данный момент дом находится в крайне упадочном состоянии. Куда отправились выделенные деньги - никому не известно. Над этим вопросом предстоит серьёзная работа. На перспективу - Дом кружевниц может стать новым центром ремесленников в Вологде, - написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

В понедельник на пресс-конференции заммэра Вологды Вадим Цепа рассказал журналистам, что, несмотря на проведенную реставрацию, Дом кружевниц сейчас не готов к использованию: необходимо решить проблему с водой в подвале и внутренней отделкой. На все это понадобится еще около 5 млн рублей из бюджета.

Дом на Благовещенской,20 – памятник архитектуры федерального значения начала XX века. Это классический образец дома так называемого «вологодского типа» – в два этажа с балконом. Такие дома строились как доходные. Этот первое время сдавался в наем кружевницам, приезжавшим в город, отсюда и название «Дом кружевниц».

После революции здесь были коммунальные квартиры. Расселили дом относительно недавно, реставрация началась в 2013 году и завершилась в 2016. После ее окончания в доме планировали открыть центр культуры «Дом советской жизни».

Ранее городская администрация подозревала «Резной палисад» в завышении смет фестиваля «Голос ремесел» и провело инвентаризацию в учреждении. В ходе проверки были выявлены «излишки» имущества, не поставленного на баланс. Однако какие именно «излишки», в администрации Вологды пояснить не смогли.

Тэги: Дом кружевниц
Сюжет: Дом на Благовещенской
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
Два человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Сямженском районе
Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
Браконьера, убившего медведицу с двумя медвежатами в Белозерском районе, приговорили к обязательным работам
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
В Череповце на школьника завели уголовное дело из-за оскорбляющего комментария в интернете
Департамент дорожного хозяйства Вологодской области возглавил Андрей Накрошаев
В Череповце продавец супермаркета украла бутылку водки со стеллажа, выпила и продолжила работать
В Вологде на Пошехонском шоссе водитель иномарки вылетел с дороги и врезался в дерево
22.05.2018 [Общество]

Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде

3353
0
21.05.2018 [Экономика]

Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов

3052
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде возбудили уголовное дело по факту отравления бездомной собаки
Билеты на новый спектакль Вологодского драмтеатра поступят в продажу 30 мая
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Вологжанин украл из лифчика уснувшей после застолья подруги 3700 рублей
В Вологодской области построят логистический центр для распределения местных продуктов по магазинам
Жителя Устюжны, в третий раз задержанного пьяным за рулем, отправили в колонию
Вологодской области требуется 1,5 млрд рублей для повышения зарплат бюджетников
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

7674
0
25.05.2018 [БлогоVO]

Белозерский суд оказался человечнее, чиновники от медицины

108
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

2703
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика