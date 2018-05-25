Вологжанин украл из лифчика уснувшей после застолья подруги 3700 рублей

В Вологде вынесли приговор 21-летнему молодому человеку, который обвинялся в краже денег у подруги. Инцидент произошел 8 марта 2018 года в одной из квартир, расположенных на Московском шоссе.

Подсудимый выпивал спиртное вместе со своей знакомой. Вскоре девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула.

- После чего, вологжанин, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшей, воспользовавшись тем, что последняя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула, похитил из бюстгальтера потерпевшей денежные средства в сумме 3 700 рублей, после чего скрылся с места совершения преступления, - сообщает прокуратура Вологды.

Суд признал вологжанина виновным в совершении кражи и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% в доход государства.