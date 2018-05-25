В Вологодской области построят логистический центр для распределения местных продуктов по магазинам

Современный логистический центр, который станет точкой сосредоточения продукции местных товаропроизводителей и будет обслуживать ведущие продовольственные сети страны, планируют построить в Вологодской области. Соответствующий протокол о намерениях подписали на форуме в Санкт-Петербурге региональные власти и ООО «X5 Retail Group» . Это одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей, включая «Пятерочку», «Перекресток», «Карусель» и другие.

- Вологодская область имеет выгодное географическое положение: мы находимся на пересечении автомобильных, железнодорожных и водных путей, а в радиусе 700 километров от нашего региона проживает около 50 миллионов человек – это огромный рынок сбыта. Поэтому создание логистического центра именно здесь абсолютно оправдано. Со своей стороны мы готовы поддержать проект, предоставив вам региональные инвестиционные льготы, - отметил глава региона Олег Кувшинников.

Сообщается, что Корпорация развития Вологодской области подобрала несколько потенциальных площадок для размещения логистического парка. В числе приоритетных – поселок Рыбкино под Вологдой, территория которого уже оснащена необходимой инженерной инфраструктурой.

- Мы подтверждаем свою заинтересованность и намерение построить на территории Вологодской области современный высокотехнологичный распределительный центр. Изначально мы рассматривали 2021 год, но сейчас приняли решение приблизить срок запуска объекта на 2020 год. Наша задача, чтобы к этому времени новый распределительный центр обслуживал около 300 розничных магазинов, находящихся на расстоянии до 500 километров, - рассказал директор по взаимодействию с органами госвласти ООО «X5 Retail Group» Станислав Наумов.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос увеличения доли вологодских товаров на прилавках торговых сетей. В Вологодской области «X5 Retail Group» представлена 128 универсамами шаговой доступности. В течение последних двух лет инвестиции в реконструкцию и открытие розничных точек сети составили около 1 млрд. рублей, благодаря чему в регионе создано свыше 1400 новых рабочих мест.

Пресс-служба главы региона сообщает, что участники переговоров сошлись во мнении, что новый распределительный центр позволит значительно снизить транспортные расходы за счет сокращения логистического плеча, увеличить объем и рынки сбыта продукции вологодских товаропроизводителей, а также предоставит возможности для создания и развития смежного малого бизнеса.