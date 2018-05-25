Жителя Устюжны, в третий раз задержанного пьяным за рулем, отправили в колонию

25.05.2018 [Происшествия]

В Устюжне вынесли приговор 24-летнему местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает прокуратура Вологодской области.

- Судом установлено, что в январе 2018 года местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством, передвигаясь по одной из улиц г. Устюжны, где был остановлен сотрудниками полиции, - говорится в сообщении.

При этом на момент совершения преступления подсудимый уже дважды был осужден за аналогичные преступления (в 2016 и 2017 годах). Учитывая это,  суд назначил молодому человеку наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, устюжанина лишили прав на три года. Нарушитель попробовал обжаловать такое решение в суде высшей инстанции, но приговор остался без изменений.

Тэги: пьяный водитель
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