Вологодской области требуется 1,5 млрд рублей для повышения зарплат бюджетников

Вологодская область получила из федерального бюджета 407 млн рублей на решение задач по индексации минимального размера оплаты труда в 2018 году. Это почти в четыре раза меньше, чем требуется. Такая информация прозвучала на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов.

В целом по области 22 тысячи работников бюджетной сферы на сегодняшний день получают заработную плату, исходя из минимального размера оплаты труда. Для решения поставленных задач, потребность региона составляет 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

«То есть федерация частично компенсировала нам затраты. Остальная сумма на доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума – с 1 мая это 11163 рубля - будет решена за счет областного и местных бюджетов. Поправками, которые готовит правительство региона на июньскую сессию ЗСО, будут предусмотрены средства по областному бюджету для полного закрытия потребности государственных учреждений в доведении заработных плат до указанного размера МРОТ и оказана помощь муниципальным образованиям региона», - пояснила начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

По словам Антона Кольцова, всем муниципальным образованиям предусмотрены дотации из областного бюджета в размере 70% от потребности на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года.