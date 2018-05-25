Мэр Череповца из-за некачественной уборки города назначила нового директора «Спецавтотранса»

25.05.2018 [Происшествия]

Мэр Череповца Елена Авдеева назначила нового директора муниципального предприятия, занимающегося уборкой города, – им стала Наталия Дорошенко, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Работу предыдущего руководителя ЧМП «Спецавтотранс» - Олега Красникова - городские власти оценили как неудовлетворительную, и он написал заявление об уходе по собственному желанию.

По словам Наталии Дорошенко, одна из основных проблем в городе сейчас – не убранный после зимы с улиц песок и мелкий мусор:

- Составляем график работ. Сейчас на ручном труде 60 человек, по 20 на район — это немного. Привлечь людей сложно, низкая зарплата — 11 тысяч рублей. Будем создавать комплексные бригады, поручать им более высококвалифицированный труд и, соответственно, больше платить.

Наталия Дорошенко известна в Череповце в основном по работе в ООО «ССМ-Тяжмаш», где она работала с 2003 года, начав с должности менеджера дирекции по финансам и экономике и став в 2012 году гендиректором фирмы.

Отметим, что «Спецавтотранс», который занимается уборкой череповецких улиц, - это муниципальное предприятие, аналог «Вологдазеленстроя», который на протяжение многих лет выполнял те же функции в областной столице. Сейчас благоустройством в Вологде занимается частная фирма ООО «Магистраль», с которой заключен трехлетний контракт.

Тэги: уборка улиц
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