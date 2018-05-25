В Вологде грузовик сбил мотоциклиста, не уступив ему дорогу

В Вологде водитель грузовика «Баргузин» сбил мотоциклиста, не уступив ему дорогу. ДТП произошло сегодня в 9:50 на улице Марии Ульяновой вблизи дома №1.

По данным отдела ГИБДД УМВД России по Вологде, «Баргузин» за рулем которого находился 53-летний мужчина, ехал по площади Возрождения в сторону Советского проспекта и, не уступив дорогу мотоциклу «HONDA», сбил его.

В результате 23-летнего мотоциклиста с рваными ранами спины и сотрясением головного мозга госпитализировали.