В Вологде грузовик сбил мотоциклиста, не уступив ему дорогу
В Вологде водитель грузовика «Баргузин» сбил мотоциклиста, не уступив ему дорогу. ДТП произошло сегодня в 9:50 на улице Марии Ульяновой вблизи дома №1.
По данным отдела ГИБДД УМВД России по Вологде, «Баргузин» за рулем которого находился 53-летний мужчина, ехал по площади Возрождения в сторону Советского проспекта и, не уступив дорогу мотоциклу «HONDA», сбил его.
В результате 23-летнего мотоциклиста с рваными ранами спины и сотрясением головного мозга госпитализировали.
Фото отдела ГИБДД УМВД России по Вологде
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