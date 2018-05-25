В Сямженском районе педофила приговорили к 12 годам лишения свободы

В Сямженском районе вынесли приговор 52-летнему мужчине, который развращал 9-летнюю приемную дочь своей сожительницы.

- В январе 2018 года по месту жительства обвиняемый несколько раз совершил действия сексуального характера в отношении 9-летнего ребенка, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Опекун ребенка заподозрила сожителя в развращении ребенка и сообщила об этом в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мужчина был заключен под стражу. Свою вину он признал.

Приговором суда мужчина осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.