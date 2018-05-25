АФК «Система» планирует построить в Соколе комбинат по производству CLT-панелей

25.05.2018 [Экономика]

Акционерная финансовая корпорация «Система» планирует построить в Сокольском районе комбинат по производству CLT-панелей. Соответствующее решение было принято на встрече губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова с руководством корпорации, которая состоялась на форуме в Санкт-Петербурге.

CLT-панели - это строительный материал, представляющий собой перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород. По толщине они могут варьироваться от 6 до 40 см, а по длине – до 24 метров. Таким образом, только одна панель может выступать фасадом дома с одной стороны. При этом материал обладает высокими огнестойкими характеристиками, коэффициентом шумо- и теплоизоляции.

Для размещения нового производства на базе Сокольского ДОКа уже подготовлена соответствующая площадка. Осуществляются предпроектные проработки, ведется подбор необходимого технологического оборудования. Планируется, что проект будет реализован до 2020 года, а общий объем инвестиций составит 1 миллиард 350 миллионов рублей. После выхода комбината на проектную мощность он сможет ежегодно производить более 35,4 тысяч кубометров CLT-панелей.

«Благодаря таким колоссальным инвестициям будут созданы сотни новых рабочих мест, а деревообрабатывающая отрасль Вологодской области выйдет на принципиально иной технологический уровень. Все это позволяет нам обратиться в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с заявкой о создании в Соколе территории опережающего социально-экономического развития, якорным резидентом которой станет «Сокольский ДОК». Я уже дал указания о подготовке соответствующих документов», - рассказал Олег Кувшинников.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве с АФК «Система» было подписано в Вологодской области в 2015 году. Тогда сообщалось, что фирма модернизирует свои предприятия в регионе и создаст около 800 новых рабочих мест.

Тэги: промышленность
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