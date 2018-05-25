Житель Вологды подозревается в истязании 9-летнего сына, которого семья забрала обратно из детдома

25.05.2018 [Происшествия]

Вологжанин избивал и запугивал 9-летнего сына, сообщает региональное управление следственного комитета.

- Семья многодетная, когда родился этот ребенок, родители поняли, что не смогут его вырастить и отдали младенцем в дом ребенка. Позже его взяла под опеку женщина, но через некоторое время и она от него отказалась, и тогда семья решила взять мальчика обратно, - сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

В итоге в начале 2017 года в областном центре многодетная семья восстановила родительские права в отношении 9-летнего сына. В период с августа по октябрь 2017 года отец, воспитывая мальчика, неоднократно наносил ему побои и угрожал более тяжким насилием.

О поведении отца мальчик рассказал женщине, которая до этого была его опекуном. Та сообщила о происходящем в контролирующие и правоохранительные органы. Ребенок был изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В отношении отца потерпевшего следователи возбудили уголовные дела об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Тэги: дети, родители, семья, детские дома
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