Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
Арбитражный суд Вологодской области обязал ООО «Магистраль» выплатить администрации Вологды 465 015 рублей 17 копеек компенсации за ненадлежащее содержание дорог. Это деньги, которые у местных властей отсудили автомобилисты, повредившие свои машины на улицах города.
Решение по иску департамента городского хозяйства было принято 21 мая.
- В обоснование исковых требований департамент городского хозяйства сослался на судебные акты судов общей юрисдикции, в соответствии с которыми с него, как собственника автодороги, взыскан ущерб в пользу владельцев автомобилей, поврежденных в связи с ненадлежащим содержанием дорог. Департамент счёл обоснованным требовать взыскание суммы ущерба с ООО «Магистраль», на которого по контракту возложена обязанность надлежаще содержать дорогу, а именно проводить ямочной ремонт и осуществлять благоустройство проезжей части, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Вологодской области.
10 апреля 2018 года Арбитражный суд удовлетворил аналогичный иск департамента городского хозяйства к ООО «Магистраль» о взыскании 629 274 рубля 07 копеек. Таким образом, общая сумма двух исков составила более миллиона рублей.
Напомним, ранее предпринимательница из Иваново отсудила 370 тысяч рублей у ООО "Магистраль" за повреждение машины из-за плохой дороги на улице Чехова.