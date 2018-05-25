Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги

25.05.2018 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области обязал ООО «Магистраль» выплатить администрации Вологды 465 015 рублей 17 копеек компенсации за ненадлежащее содержание дорог. Это деньги, которые у местных властей отсудили автомобилисты, повредившие свои машины на улицах города.

Решение по иску департамента городского хозяйства было принято 21 мая.

- В обоснование исковых требований департамент городского хозяйства сослался на судебные акты судов общей юрисдикции, в соответствии с которыми с него, как собственника автодороги, взыскан ущерб в пользу владельцев автомобилей, поврежденных в связи с ненадлежащим содержанием дорог.  Департамент счёл обоснованным требовать взыскание суммы ущерба с ООО «Магистраль», на которого по контракту возложена обязанность надлежаще содержать дорогу, а именно проводить ямочной ремонт и осуществлять благоустройство проезжей части, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Вологодской области.

10 апреля 2018 года Арбитражный суд удовлетворил аналогичный иск департамента городского хозяйства к ООО «Магистраль» о взыскании 629 274 рубля 07 копеек. Таким образом, общая сумма двух исков составила более миллиона рублей.

Напомним, ранее предпринимательница из Иваново отсудила 370 тысяч рублей у ООО "Магистраль" за повреждение машины из-за плохой дороги на улице Чехова.

Тэги: ООО Магистраль, дороги
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