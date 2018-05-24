Скамейки для школ и детсадов распишут на площадке возле ТЮЗа в Вологде 1 июня

1 июня, в День защиты детей на площади перед ТЮЗом пройдет благотворительная акция. Сотрудники Музея-квартира писателя В.И.Белова совместно с мастерами студии "Вологодские росписи", сотрудниками Центра писателя Василия Белова, мастерами салона декоративных покрытий "МКА", мастером Алексеем Смирновым и архитектором Татьяной Ждановой распишут деревянные скамейки для детских образовательных учреждений.



Темы росписей будут разнообразны, но все они будут связаны с творческими темами Василия Ивановича Белова - природа, народное декоративное творчество, образы детских рассказов и сказок писателя.



В акции примут участие дети художественных студий города Вологды, Дворца творчества детей и молодежи, Центра традиционной народной культуры, Художественной школы №1 им. В.Н. Корбакова и дети с ограниченными возможностями здоровья.

На нескольких скамейках возле Театра юного зрителя на два часа откроются художественные площадки. На них мастера покажут основы создания росписи, предложат художественное решение и вместе с детьми и взрослыми раскрасят мебель.



