Скамейки для школ и детсадов распишут на площадке возле ТЮЗа в Вологде 1 июня

24.05.2018 [Культура]

1 июня, в День защиты детей на площади перед ТЮЗом пройдет благотворительная акция. Сотрудники Музея-квартира писателя В.И.Белова совместно с мастерами студии "Вологодские росписи", сотрудниками Центра писателя Василия Белова, мастерами салона декоративных покрытий "МКА", мастером Алексеем Смирновым и архитектором Татьяной Ждановой распишут деревянные скамейки для детских образовательных учреждений.

Темы росписей будут разнообразны, но все они будут связаны с творческими темами Василия Ивановича Белова - природа, народное декоративное творчество, образы детских рассказов и сказок писателя.

В акции примут участие дети художественных студий города Вологды, Дворца творчества детей и молодежи, Центра традиционной народной культуры, Художественной школы №1 им. В.Н. Корбакова и дети с ограниченными возможностями здоровья.

На нескольких скамейках возле Театра юного зрителя на два часа откроются художественные площадки. На них мастера покажут основы создания росписи, предложат художественное решение  и вместе с детьми и  взрослыми раскрасят мебель.

 

Тэги: Вологодские росписи
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