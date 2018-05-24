Бывший нападающий хоккейной "Северстали" Дмитрий Кагарлиций получил "Золотой шлем"

Экс-нападающий череповецкой "Северстали" Дмитрий Кагарлиций получил "Золотой шлем", который вручается символической сборной сезона КХЛ. Накануне официально завершился сезон Континентальной хоккейной лиги. На торжественной церемонии в Москве были названы лучшие игроки в своих амплуа и тренеры, которым были вручены индивидуальные награды.



Дмитрий Кагарлицкий, который в сезоне 2017/18 провел за "желто-черных" 59 игры, и набрал 50 очков по системе гол+пас (21+29), вошел в символическую сборную сезона. По мнению КХЛ, идеальная пятерка выглядит так: Дмитрий Кагарлицкий, Никита Гусев из СКА и Джастин Азеведо из "Ак Барса", в защите ещё один воспитанник череповецкого хоккея, а ныне игрок ЦСКА Богдан Киселевич и Никита Трямкин из "Автомобилиста". Вратарь - Павел Францоуз из челябинского "Трактора".



Напомним что в следующем сезоне лидер череповецкой "Северстали" последних сезонов, Дмитрий Кагарлицкий, будет играть в московском "Динамо", как и ещё один череповчанин, Вадим Шипачев.