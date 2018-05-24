Футбольный клуб "Череповец" пробился в полуфинал Кубка "Золотое кольцо"

24.05.2018 [Спорт]

Накануне футбольный клуб "Череповец" провел  матч 1/4 финала Кубка Межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо". Соперниками череповчан на этой стадии турнира были одноклубники из молодёжного состава, игра завершилась 2:1 в пользу взрослых футболистов. За основной состав в первые двадцать минут матча по голу забили Антон Балашов и Андрей Апанасюк, за "Череповец 2" во втором тайме гол престижа оформил Максим Рожин.

Напомнил что первый матч так же завершился в пользу основного состава "желто-черных", действующего обладателя Кубка. Теперь в полуфинале "Череповцу" предстоит отстаивать этот титул в противостоянии с молодежным составом ФК "Рыбинск". Игры пройдут 11 и 15 июля, первый матч череповчане сыграют в гостях, второй - дома. А вот защиту чемпионства в Первенстве МФФ "Золотое кольцо" ФК "Череповец" начнет 30 мая, домашним матчем против молодежного состава ярославского "Шинника".
 

Тэги: Футбол
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