В Череповце спасали полдня гонялись за двумя лосями по городу

В Череповце сегодня днем по городу бегали два лося. Один из них утром появился возле школы №21, другой залег на стройке на Парковой, сообщает официальный сайт города металлургов.

Территория у школы была оцеплена несколько часов, по периметру стояли спасатели и полицейские.

«Животные оба молодые, им по году, максимум два. Скорее всего, корова родила нового теленочка, а этих отогнала. К тому же в лесах мошка, гнус, комары. Вот и получилось, что лоси в город выскочили», — прокомментировал cherinfo специалист облохотдепартамента Алексей Рахманов.

В Череповец утром вызвали специалиста из Вологды со специальным ружьем, которое стреляет дротиками со снотворным. Однако ждать лось не стал. Пролежав несколько часов в кустах у школы, он неожиданно встал, перескочил через два забора, пробежал по участкам соседнего детского сада и двинулся сторону улицы Сталеваров. За животным погнались спасатели.

«Он бегом рванул — мы за ним. Увидит человека, вроде притормозит, потом кто-нибудь посигналит, он снова бежит. Водители останавливались, хорошо, что обошлось без аварий. Потом лось на территорию горбольницы свернул — и в воду», — рассказывает спасатель Денис Григорьев.

Через Шексну животное переплыло за считаные минуты. Спасатели на лодке вели его до тех пор, пока не миновала опасность, что лось снова выйдет в город. Животное ышло из воды в районе усадьбы Гальских, шел вдоль берега, потом отправился в лес.

Второго лося, с Парковой, усыпили при помощи снотворного.

«Где-то в 7.30 лось подошел к воротам нашей строительной площадки и зашел, можно сказать, вместе с рабочими. Было видно, что животное напугано. Он походил, потом устроился в уголочке у забора», — рассказал начальник строительного участка Алексей Храпов.

Стрелять из помпового ружья на стройке пришлось дважды. Чтобы вынести 120-килограммовое животное со стройплощадки, пришлось разбирать забор. Уснувшего лося погрузили в прицеп и вывезли в лес.