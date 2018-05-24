В Великоустюгском районе нашли тело 77-летнего пенсионера, пропавшего две недели назад

В Великоустюгском районе нашли мертвым 77-летнего пенсионера, пропавшего две недели назад. Тело мужчины обнаружили вчера на берегу реки Сухона.

- Тело 77-летнего пенсионера передали сотрудникам полиции. Установлено, что это житель деревни Полдарса, который 9 мая ушел из своего дома на улице Лесной,12 в сторону реки Сухоны и не вернулся,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.