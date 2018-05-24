В Вологде откроются дополнительные кабинеты врачей общей практики по адресам: Тепличный мкрн, 4, корп. 2 и ул. Беляева, 1а. Решение о передаче данных зданий в региональную собственность было принято на сегодняшней сессии Вологодской городской Думы.

«Планируется, что в Тепличном микрорайоне на площади в 225 кв. м разместится офис врача общей практики от взрослой поликлиники № 1. За счет помещений на Беляева, площадь которых более 500 кв. м, будет расширена детская поликлиника на ул. Московской. Будет работать педиатр, узкие специалисты. Таким образом, еще в двух микрорайонах мы создадим две дополнительные точки приема в шаговой доступности для жителей. Этот вопрос обсуждался на апрельском Градсовете, соответствующие задачи поставил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, и вот мы эти задачи реализовываем», - пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

Напомним, еще в 2017 году эти муниципальные помещения были переданы учреждениям здравоохранения в безвозмездное пользование. Но это не позволяло провести необходимые ремонтные работы. Именно поэтому было принято решение о передаче объектов в собственность области.

-В этом году в помещениях начнутся ремонты за счет средств областного бюджета и самих лечебных учреждений. Мы намерены провести не только косметическое обновление, но и перепланировку, где необходимо. Рассчитываем провести все работы в течение года и в 2019 году оба офиса открыть. Это приблизит медицинскую помощь к жителям, участковый врач будет находиться непосредственно в жилом микрорайоне, будет более логично выстроена цепочка оказания медицинской помощи, - пояснил заместитель начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Предполагается, что офис врача общей практики в Тепличном микрорайоне будет обслуживать порядка 8 тысяч человек. В офис на Беляева переедут консультативно-диагностическое и дошкольно-школьное отделения детской поликлиники на улице Московской. На данный момент они обслуживают 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что на данный момент в областной столице открыто 11 кабинетов врачей общей практики в разных районах города. Это помогает жителям получать медицинскую помощь в шаговой доступности.