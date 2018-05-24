В Бабаевском районе из-за неосторожного курения погиб 51-летний мужчина

В Бабаевском районе во время пожара погиб мужчина. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар в одноэтажном деревянном брусовом доме в деревне Дубровка произошел накануне около 19 часов.

- В 18:45 на пульт "01" поступил сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном брусовом двухквартирном жилом доме №8. Спустя 2 минуты, пожарные были на месте. К 18:52 пожал локализовали, к 19:35 ликвидировали полностью. В результата пожара погиб 51-летний хозяин квартиры №1. Площадь пожара составила 40 кв.метров. Частично повреждена кровля, внутренняя отделка квартиры,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Известно, что жилое помещение принадлежит администрации сельского поселения. Погибший проживал в квартире по договору социального найма. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.