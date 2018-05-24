В Новгородской области поисковики нашли останки красноармейца из Устюженского района

Поисковики из Иркутска через соцсети ищут родственников красноармейца Николая Алексеевича Коняшова. Его останки были обнаружены во время весенней Вахты Памяти в Старорусском районе Новгородской области. Рядом с ним была найдена ложка с надписью "Устюжна - Вишке...Коняшов Н.А "

Известно, что жена Николая Алексеевича, Зоя Андреевна Коняшова, жила в поселке Котово Устюженского района. Согласно ОБД «Мемориал», красноармеец был призван в 1941 году, а в ноябре 1942 года пропал без вести.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о родственниках Николая Коняшова, просят обратиться к автору поста - Ольге Медведевой.