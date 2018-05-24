В Вологде открылась выставка макрофотографий Сергея Кичигина

24.05.2018 [Культура]

В Вологодской областной библиотеке открылась выставка  «Макромир Сергея Кичигина: цветы и грибы».  В экспозиции  представлены работы, выполненные в одном из любимых жанров вологодского фотохудожника – макрофотографии. Все снимки сделаны в Вологодской области.

Организаторы выставки отмечают, что со снимками, которые представлены на выставке, автор неоднократно становился призером многих российских и международных фотоконкурсов.

- Художник давно и успешно заявил о себе: работы для рекламы и дизайна, пейзажная и предметная съемка – вот основные направления его творчества. Большое количество его снимков используют для своих проектов отечественные и зарубежные рекламные компании, среди которых «Adobe», «Рафаэлло», швейцарские авиалинии, «Мегафон», «Гугл», «МТС», Нэшнл Географик (Турция),- рассказывают организаторы.

Увидеть «Макромир Сергея Кичигина: цветы и грибы» можно до 30 июня в зале №12 областной библиотеки на улице Марии Ульяновой, 1.  Кроме того, 29 мая в 18 часов там же пройдет встреча с фотографом. Вход свободный.

Тэги: фотовыставка
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