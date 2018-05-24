Фестиваль воздухоплавания пройдет в Вологде с 29 июня по 2 июля

24.05.2018 [Общество]

Второй фестиваль воздухоплавания «Вологодские кружева» пройдет в Вологде в рамках празднования Дня города с 29 июня по 2 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Свое участие в фестивале уже подтвердили команды пяти аэростатов из Переславля-Залесского, Москвы и Сыктывкара. Первый полет пройдет в 19 часов 29 июня. В субботу 30 июня и в воскресенье 1 июля воздухоплаватели совершат два рейса утром и вечером. Завершающий полет пройдет рано утром 2 июля.

«Мы стартуем на одном конце Вологды и приземлимся на другом. Обязательно пролетим над центром города, чтобы можно было разглядеть все исторические объекты. Но точный маршрут и место старта пока назвать не могу, так как это зависит от погоды. Окончательно направление полета определим во время первого предполетного брифинга. Мы его проводим незадолго до первого старта», – рассказал председатель Федерации воздухоплавателей Ярославской области Дмитрий Корякин.

Впервые фестиваль воздухоплавания  прошел в Вологде летом 2017 года. Аэростаты совершили пять полетов, увидеть  праздничную Вологду с высоты смогли около 50 человек. В этом году первые билеты на воздушную прогулку уже проданы, приобрести их можно в кассе городской Дирекции праздников по адресу: Мальцева, 18. Взрослый билет стоит 5000 рублей, детский (до 16 лет) – 4000 рублей. Организаторы отмечают, что в полет могут отправиться дети ростом выше 1, 2 метра.

Тэги: воздушный шар
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