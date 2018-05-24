В Череповце 4-летний мальчик выпал из окна третьего этажа

В Череповце 4-летний мальчик выпал из окна. Информацию об этом Newsvo подтвердили в УМВД Череповца.

Инцидент произошел накануне около 9 часов утра в доме № 14 по улице Парковой. Ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже, госпитализирован с травмами.

- В момент происшествия в другой комнате квартиры находилась 47-летняя бабушка мальчика, которая считала, что ребенок спит, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Региональное управление следственного комитета проводит проверку по данному факту.