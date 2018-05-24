В Вохтоге построят новый завод по производству плит ДСП и клееной фанеры

24.05.2018 [Экономика]

Новый завод по производству плит ДСП и клееной фанеры появится в поселке Вохтога. Соответствующий протокол о намерениях в рамках Питерского экономического форума  подписали сегодня правительство Вологодской области и ГК «Вологодские лесопромышленники», сообщает пресс-служба главы региона.

«Вохтожский ДОК» - градообразующее предприятие, которое было остановлено в 2016 году из-за неэффективного ведения бизнеса предыдущим собственником. Тогда работники были отправлены в вынужденные отпуска, а задолженность по зарплате достигла 29 млн. рублей.

Вопрос восстановления производственной деятельности предприятия был взят на особый контроль правительством Вологодской области. Удалось найти новых инвесторов: Череповецкий ФМК и группу компаний «Вологодские лесопромышленники». Их кооперация позволила создать новую организацию - «ВохтогаЛесДрев» - и вновь трудоустроить более 500 человек.

Новый проект на базе ООО «Плитвуд» подразумевает строительство фанерного завода мощностью 120 тысяч кубометров в год и увеличению действующих мощностей по производству плит ДСП до 300 тысяч кубометров. Объем инвестиций - более 4,5 млрд. рублей. Социальный эффект - создание 250 новых рабочих мест. Бюджетный эффект к моменту выхода предприятия на производственную мощность в 2021 году составит 150 млн. рублей.

«Это очень важный проект для региона. Благодарю инвесторов за деятельность на благо развития Вологодской области, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - С вашим приходом «Вохтожский ДОК» получил новый вектор развития. Я уверен, что все наши договоренности будут в полном объеме выполнены. Подписывая данное соглашение, мы гарантируем полную поддержку и предоставление региональных льгот под реализацию этого крупного проекта».

«Мы считаем, что этот проект значительно повысит уровень переработки древесины в Вологодской области и даст развитие поселку. Сегодня мы находимся на стадии, когда произведен подбор необходимого оборудования и технологий, сырьевая база у нас достаточная, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Ввод в эксплуатацию нового завода запланирован в 2021 году», - рассказал Александр Чуркин, председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники».

Для обеспечения нового инвестпроекта лесными ресурсами правительством области изначально было подобрано 217 тысяч кубометров лесных насаждений. Однако по поручению губернатора области эта цифра была увеличена до 817 тысяч кубометров. В настоящее время компанией разрабатывается концепция для включения проекта в перечень приоритетных в области освоения лесов и заключения в последующем договоров аренды лесных участков.

Тэги: фанера
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