В Тарногском Городке полицейские изъяли в квартире местного жителя 200 граммов гашиша и пистолет Макарова

В Тарногском Городке вынесли приговор 26-летнему местному жителю, который обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконную покупку оружия.

Судом установлено, что в ноябре 2017 года молодой человек купил в Вологде за 100 тысяч рублей 264 грамма гашиша. Наркотик он хранил у себя дома для того, чтобы его в дальнейшем сбыть на территории Тарногского района.

Кроме того, подсудимый в сентябре 2016 года на автодороге Великий Устюг – Котлас около одной из деревень Архангельской области приобрел путем закладки пистолет системы «Макарова», который незаконно хранил по месту жительства вместе с патронами, - сообщает областная прокуратура.

В ходе проводимых сотрудниками полиции оперативно – розыскных мероприятий указанное наркотическое средство и огнестрельное оружие были изъяты из незаконного оборота.

По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.