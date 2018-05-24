В Череповце иномарка сбила пьяного подростка, который перебегал дорогу на «красный»

В Череповце водитель «Сузуки» сбил пьяного 17-летнего подростка, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло накануне около 22 часов на улице Сталеваров вблизи дома №23.

По данным отдела ГИБДД УМВД России по Череповцу, иномарка совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре» на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП подросток с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правого бедра со смещением, множественными ссадинами живота, грудной клетки, правой верхней конечности был доставлен в больницу. Осматривая его медики заметили, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.