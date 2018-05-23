Литературный праздник памяти поэта Константина Батюшкова пройдет в Череповецком районе

23.05.2018 [Культура]

Праздник, посвященный жизни и творчеству Константина Батюшкова, "Отечески Пенаты-2018" пройдет в Череповецком районе 27 мая, сообщзает сайт муниципалитета.

Так, в селе Мякса участники праздника смогут посетить  праздничную Литургию в Храме святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, экскурсию по территории прилегающей к храму  «Старая Мякса», узнать об истории создания храма, возрождении Леушинского монастыря. Для гостей "Батюшковского праздника" выступит Губернаторский оркестр русских народных инструментов Вологодской области с программой "И жизнь, и к родине любовь!". После выступления оркестра участники смогут познакомиться с военно-исторической реконструкцией «Сражение на Гейльсберских полях». Праздник продолжится в окрестностях деревни Хантаново остановкой у Памятного камня и мемориальной доски на границе бывшего родового имения Батюшковых  и завершится посещением «Батюшковского источника», лагеря поисковиков ЧГОО «Журавли», «Беседки муз».

В этот год Батюшковский праздник станет юбилейным и пройдет в 20-ый раз. Он пройдет при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.  Организаторы предусмотрели бесплатную доставку городских участников праздника к месту его проведения и обратно. Отправление автобуса в Мяксу из Череповца - 27 мая в 9.00 от СКЗ «Алмаз». Завершится праздник в 18 часов, потом участников отвезут обратно в Череповец.

Тэги: Батюшков
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери
В Тарногском районе сотрудница «Сбербанка» за четыре года похитила у вкладчиков 5,8 млн рублей
Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы в Усть-Кубинской ЦРБ
Экс-начальник областного департамента дорожного хозяйства Александр Гуслинский перешел на работу в "ВАД"
В Вологде женщина за рулем иномарки сбила на «зебре» трехлетнюю девочку и скрылась с места ДТП
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
Ремонт Красного моста в Вологде обойдется бюджету в 51 млн рублей
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов
В Череповце во время прогулки скончался 13-летний мальчик
21.05.2018 [Культура]

На ремонт «Дома кружевниц» в Вологде потребуется еще около 5 млн рублей

1009
0
21.05.2018 [Культура]

Выставка традиционных промыслов Русского Севера откроется в библиотеке для слепых в Вологде

474
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Литературный праздник памяти поэта Константина Батюшкова пройдет в Череповецком районе
В Шекснинском районе на кладбище у череповчанки украли сумку
Вологжанка сдала в Росгвардию патроны и порох, найденные на квартире у родственников
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
В Соколе водитель"Дэу" сбил 13- летнего велосипедиста
Спортсмены из Вологодской области завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по боксу
Актер Борис Галкин приедет в Вологду на театральный фестиваль "Голоса истории"
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

7160
0
23.05.2018 [БлогоVO]

Как ветер уносит волну тумана

122
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

2233
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика