Литературный праздник памяти поэта Константина Батюшкова пройдет в Череповецком районе

Праздник, посвященный жизни и творчеству Константина Батюшкова, "Отечески Пенаты-2018" пройдет в Череповецком районе 27 мая, сообщзает сайт муниципалитета.

Так, в селе Мякса участники праздника смогут посетить праздничную Литургию в Храме святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, экскурсию по территории прилегающей к храму «Старая Мякса», узнать об истории создания храма, возрождении Леушинского монастыря. Для гостей "Батюшковского праздника" выступит Губернаторский оркестр русских народных инструментов Вологодской области с программой "И жизнь, и к родине любовь!". После выступления оркестра участники смогут познакомиться с военно-исторической реконструкцией «Сражение на Гейльсберских полях». Праздник продолжится в окрестностях деревни Хантаново остановкой у Памятного камня и мемориальной доски на границе бывшего родового имения Батюшковых и завершится посещением «Батюшковского источника», лагеря поисковиков ЧГОО «Журавли», «Беседки муз».

В этот год Батюшковский праздник станет юбилейным и пройдет в 20-ый раз. Он пройдет при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы предусмотрели бесплатную доставку городских участников праздника к месту его проведения и обратно. Отправление автобуса в Мяксу из Череповца - 27 мая в 9.00 от СКЗ «Алмаз». Завершится праздник в 18 часов, потом участников отвезут обратно в Череповец.