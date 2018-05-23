В Шекснинском районе на кладбище у череповчанки украли сумку

На кладбище в Шекснинском районе вор украл у женщины сумку. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 20 мая, в селе Чуровское.

Как сообщает шекснинская районная газета "Звезда", жительница Череповца приехала в выходной на кладбище, чтобы прибрать могилы родных. Сумочку, в которой находилась крупная сумма денег, банковские карты, документы и дорогостоящий телефон, она повесила на ограду и занялась делом. Закончив убороку на одной могиле, она перешла к другой, оставив вещи без присмотра на час-полтора. Вернувшись, сумки на месте она не обнаружила и написала заявление в полицию. По "горячим следам" вора задержать не удалось.