Вологжанка сдала в Росгвардию патроны и порох, найденные на квартире у родственников

Коробку с патронами и порохом нашла на антресолях в квартире умерших родственников 67-летняя жительница Вологды. Женщина унаследовала жилплощадь и решила провести уборку в комнатах.

Разбирая антресоль, пенсионерка нашла картонную коробку с принадлежностями для охоты, в которой находились емкости с порохом, пыжи, патроны в упаковках и россыпью. Вологжанка обратилась с заявлением о добровольной сдаче боеприпасов в отдел лицензионно-разрешительной работы.

- Как пояснила женщина, патроны и порох могли принадлежать погибшему 5 лет назад мужу сестры, мужчина увлекался охотой. Среди сданного имущества инспекторы выявили 38 патронов калибра 9-мм, 22 патрона калибра 5,6 мм, 7 патронов калибра 5,45 мм, 2 патрона калибра 7,62 мм, 3 банки охотничьего бездымного пороха «Сокол». В настоящее время боеприпасы направлены на экспертизу с целью уточнения параметров. По выявленному факту проводится проверка. Заявительница получит денежное вознаграждение за добровольную сдачу патронов и пороха, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Напомним, что все, кто добровольно сдал не зарегистрированное в установленном порядке оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовное ответственности за его незаконное хранение.