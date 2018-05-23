В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей

В Вологде судебные приставы забрали троих детей у женщины и передали их органам опеки и попечительства. Дальнейшую судьбу несовершеннолетних решит суд.

Сотрудники органов опеки и попечительства вышли в квартиру на улице Ленинградской, где проживала женщина с тремя детьми: мальчиками 4 и 9 лет и девочкой 6 лет.

- В квартире, где проживали дети с матерью, не имеется условий для воспитания. Кроме того, несовершеннолетние не посещали школу и дошкольные учреждения. В связи с тем, что дети находились в социально-опасном положении, до рассмотрения дела об ограничении матери родительских прав и взыскании алиментов суд определил передать несовершеннолетних органам опеки и попечительства, - сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

В пресс-службе УФССП по Вологодской области также рассказали, что родители детей в разводе. Отец несовершеннолетних хотел забрать их себе. Однако дальнейшее место жительство несовершеннолетних установит суд.